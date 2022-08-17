Доменіко Берарді підписав новий контракт з Сассуоло, повідомляє офіційний сайт клубу. Вінгер продовжив співпрацю з "нероверді" до літа 2027-го.

Доменіко всю кар'єру провів у Сассуоло. За 11 сезонів у рідному клубів він забив 121 гол та віддав 84 асисти в 327 матчах. Та доріс до збірної Італії, з якою виграв Євро-2022.

Берарді роками перебуває у шорт-листі Ювентуса, Інтера, Мілана, Роми, Наполі та Фіорентини, однак жоден з клубів не перейшов до активних дій.

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