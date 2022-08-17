Чемпіон Європи визначився з майбутнім, вирішивши стати легендою скромного клубу
22:46 - Читать на русском
Вінгер збірної Італії Доменіко Берарді присвятить свою кар'єру одному-єдиному клубу.
Доменіко Берарді підписав новий контракт з Сассуоло, повідомляє офіційний сайт клубу. Вінгер продовжив співпрацю з "нероверді" до літа 2027-го.
Доменіко всю кар'єру провів у Сассуоло. За 11 сезонів у рідному клубів він забив 121 гол та віддав 84 асисти в 327 матчах. Та доріс до збірної Італії, з якою виграв Євро-2022.
Берарді роками перебуває у шорт-листі Ювентуса, Інтера, Мілана, Роми, Наполі та Фіорентини, однак жоден з клубів не перейшов до активних дій.
Мілан тотально домінує, туринська сенсація, шикарні новачки і провінційний бомбардир: символічна збірна сезону Серії А
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter