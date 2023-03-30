Простил Барсе часть денег, ведь клуб находился в затруднительной ситуации из-за ковида. Мы долго играли без зрителей. Это огромный ущерб. Кроме этого, я не ожидал, что уйдут Месси и Гризманн. Произошло множество неожиданных вещей. Впрочем, если бы представилась возможность вернуться, непременно согласился бы. Люблю этот клуб.

Месси готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в Барселону

Когда Бартомеу решил сложить мандат, я фактически был пресс-секретарем клуба, отвечал на все вопросы. Хотя как тренер ты должен думать прежде всего о тренировках и матчах. Это хороший опыт, но сложный. Я видел интервью Хави, где он рассказывал о критике и переживаниях семьи, несмотря на первое место в чемпионате. Барса – сложный политический клуб. Думаю, я заслуживал больше поддержки от руководства. Люди думают, что быть тренером – это зарабатывать много денег. На самом деле ваша семья иногда проходит через трудные испытания.

Несправедливая отставка? Увольнение тренера – это часть футбола. Руководство говорило мне, что я многое сделал для клуба. Даже молодежь благодарила за возможность дебютировать. Мы выиграли Кубок, были лидерами, а потом потеряли Месси. Повторюсь, я сделал немало во благо Барсы. Например, в последний день трансферного окна согласился на предложение по Гризманну. Это пошло клубу на пользу.

Уход Лео стал сюрпризом. На предсезонке мне сказали: "Завтра у нас встреча с Месси и его отцом, мы подпишем бумаги, и он остается". На следующий день Лапорт позвонил, чтобы сообщить: "Это будет сложно". А ночью Месси ушел. Он не заслуживал такого прощания.

Среди молодых игроков больше всего поразил Педри. Я не знал его раньше. С первого дня он значительно опережал свой возраст, демонстрировал поразительные навыки на тренировках. Он скромный, профессионал, у него много качества – играет обеими ногами, видит все вокруг, обладает необходимым спокойствием. Через неделю после тренировок с первой командой клуб поинтересовался у меня, станет ли Педри основным. Мол, есть интерес от Баварии. Я ответил, что он остается. Все молодые игроки – Араухо, Мингеса, Нико, Гави или Бальде – обладали феноменальным настроением. У меня нет никаких претензий к ним. Они понимали, что получат шанс.

Может ли тренер быть другом для футболиста? Возможно, я был другом Кройфа в период нашей совместной работы. Это зависит от образа жизни. Он критиковал меня больше других, но после игры или тренировки мы шли ужинать с женами. В команде вы всегда с кем-то контактируете чаще.

У меня особые отношения с Мемфисом Депаем. Мы очень хорошо понимаем друг друга, он звонит, чтобы расспросить о футболе. Имея несколько других предложений, Мемфис позвонил, чтобы узнать, что я думаю об Атлетико. Я сказал, что ему нужно регулярно играть. Тот же Месси очень уважал меня. В мой первый год он был феноменальным, забил 35 голов. В конце сезона, несмотря на некоторые проблемы, Лео выглядел счастливым. Был доволен тренировками, ставкой на молодежь.

Цель сборной Нидерландов – завоевать титул. Летом у нас будет возможность выиграть Лигу наций. Нужно квалифицироваться на Евро, попасть на чемпионат мира 2026 года. Мы должны играть хорошо и привлекательно. Нидерланды постоянно хотят контролировать мяч и доминировать. Люди были разочарованы некоторыми матчами. Команда демонстрировала скучный футбол. В то же время мы должны сиять на поле.

Федерация не просит меня играть по схеме 4-3-3, вы можете использовать любую формацию. Однако мы страна, которая хочет наслаждаться сборной. Важно не только побеждать, но и делать это красиво. Кройфф был первым, кто изменил подход. Барса при англичанах играла 4-4-2, мало владела мячом и много бегала. Плоды работы Кройфа до сих пор пожинают.

У Барси требуют красивой игры. Они хотят видеть доминирование, быстрых вингеров. Однако в последних матчах команда надежно закрывалась сзади и очень мало пропускала. И многим это казалось странным. Организованно защищаться – это тоже качество команды. К примеру, меня критиковали за 3-5-2. Проблема в том, что клуб живет прошлым. Побеждать ведь можно по-разному.

Скандал на ЧМ-2022? Все немного переборщили, это сильно расжигалось некоторыми заявлениями Ван Гала о Месси и Аргентине. Он пытался таким образом мотивировать своих футболистов. Даже Лео говорил, что не нужно было столь жестко реагировать после финального свистка. В водовороте эмоций мы часто переходим границы.

Нагельсманн – игрушка в руках капризной Баварии. В Мюнхене запаниковали и пошли против здравого смысла