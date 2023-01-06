Кристиан Фукс повесил бутсы на гвоздь в возрасте 36 лет.

Левый защитник Кристиан Фукс объявил о завершении игровой карьеры. Об этом информирует Kicker.

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Последним клубом Фукса стала американская Шарлотт.

За свою богатую карьеру австриец успел поиграть за Маттерсбург, Бохум, Майнц, Шальке и Лестер. В составе сборной Австрии Кристиан провёл 78 матчей, многие из них – в качестве капитана.

Фукс запомнился победой Лестера в чемпионате Англии в сезоне 2015/16. Также он выигрывал с "лисами" Кубок Англии в сезоне 2020/21.

Кристиан провёл в клубной карьере 577 матчей, в которых отметился 37 голами и 83 результативными передачами.

В составе сборной Австрии он отличился 1 голом и 7 ассистами.

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