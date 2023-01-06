Крістіан Фукс повісив бутси на цвях у віці 36 років.

Лівий захисник Крістіан Фукс оголосив про завершення ігрової кар'єри. Про це повідомляє Kicker.

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Останнім клубом Фукса стала американська Шарлотт.

За свою багату кар'єру австрієць встиг пограти за Маттерсбург, Бохум, Майнц, Шальке та Лестер. У складі збірної Австрії Крістіан провів 78 матчів, багато з них – у статусі капітана.

Фукс запам'ятався перемогою Лестера у чемпіонаті Англії у сезоні 2015/16. Також він вигравав із "лисицями" Кубок Англії в сезоні 2020/21.

Крістіан провів у клубній кар'єрі 577 матчів, у яких відзначився 37 голами та 83 результативними передачами.

У складі збірної Австрії він відзначився 1 голом та 7 асистами.

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