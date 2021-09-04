"Уверен, что сегодня Александру Петракову и его помощникам придется хорошенько все взвесить, прежде чем остановить свой выбор на вратаре, которому будет доверен пост номер один.

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Согласен, Андрей Пятов с казахами не выручил, но, думаю, что с французами будет играть именно он. Опыт "горняка" даст о себе знать при выборе. Хотя, на мой взгляд, Петраков мог рискнуть и выставить на поединок в Нур-Султане молодого Дмитрия Ризныка. Он бы не подвел и тогда можно было бы со спокойной совестью заявлять его и сегодня.

Посмотрим, как оно будет вечером, если Пятов таки займет место в рамке, то пожелаю ему реабилитироваться и стать героем поединка. Цена ошибки будет очень высока.

Сегодня наших ребят не надо будет особо настраивать на матч с французами. Все прекрасно осознают его значение, чтобы бросить вызов чемпионам мира, нужно будет продемонстрировать свои лучшие качества. Конечно, будет не хватать в средней зоне дисквалифицированного Александра Зинченко. Ведь нужно будет не только отбирать мяч, но и удержать его, сделать острую передачу. И здесь Зинченко, который на "ты" с мячом, был бы очень нужен.

Я не буду оригинальным, конечно, французы – фавориты, однако нашим нужно брать пример со сборной Боснии и Герцеговины, которая в предыдущем туре сыграла на равных с чемпионами мира. Чем мы хуже?" – сказал Вирт в комментарии Meta Ratings.

Напомним, поединок между сборными Украины и Франции состоится уже сегодня, 4 сентября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:45.

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