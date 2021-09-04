"Упевнений, що сьогодні Олександру Петракову і його помічникам доведеться добре все зважити, перш ніж зупинити свій вибір на воротареві, якому буде довірено пост номер один.

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Згоден, Андрій Пятов з казахами не виручив, але, думаю, що з французами буде грати саме він. Досвід "гірника" дасть про себе знати під час вибору. Хоча, на мій погляд, Петраков міг ризикнути і виставити на поєдинок в Нур-Султані молодого Дмитра Різника. Він би не підвів і тоді можна було б зі спокійною совістю заявляти його і сьогодні.

Подивимося, як воно буде ввечері, якщо Пятов таки посяде місце в рамці, то побажаю йому реабілітуватися і стати героєм поєдинку. Ціна помилки буде надзвичайно висока.

Сьогодні наших хлопців не треба буде особливо налаштовувати на матч з французами. Всі чудово усвідомлюють його значення, щоб кинути виклик чемпіонам світу, потрібно буде продемонструвати свої найкращі якості. Звичайно, буде не вистачати в середній зоні дискваліфікованого Олександра Зінченка. Адже потрібно буде не лише відбирати м'яч, але й притримати його, зробити гостру передачу. І тут Зінченко, який на "ти" з м'ячем, був би дуже потрібний.

Я не буду оригінальним, звичайно, французи – фаворити, однак нашим потрібно брати приклад зі збірної Боснії та Герцеговини, яка у попередньому турі зіграла на рівних з чемпіонами світу. Чим ми гірші?" – сказав Вірт у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Франції відбудеться вже сьогодні, 4 вересня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45.

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