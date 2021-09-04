"Мне очень не понравилось, какой была реакция после встречи с Казахстаном. Обвинять футболистов – это легче всего. Я сам это могу делать и делал неоднократно. Наставник должен брать на себя ответственность. Когда тренер начинает говорить, что он бы вышел и отличился, так как не может научить игроков забивать и не делать детских ошибок...

"Для Франции сейчас не лучшие времена": Льорис выделил ключевых игроков сборной Украины

Как по мне, тренер несет ответственность за тех исполнителей, которых он выпускает на поле. У Караваева было очень много прекрасных матчей. Никто не обратил внимание на то, что Александр на позиции правого латераля выполнил невероятный объем беговой работы, ведь нужно было закрывать огромные зоны. Нужно уметь использовать футболистов, а не реагировать после игры таким образом и делать из них козлов отпущения. Как следствие, не уверен, что в коллективе будет хорошая атмосфера после такого матча и таких слов. Я очень надеюсь, что тренерский штаб и футболисты сделают выводы из этой истории и осознают, как действовать дальше.

С Францией нужно выложиться сполна. И играть не на ничью, а на победу! Одно очко нам мало что дает, надо бороться за три. Впрочем, играть на победу с французами, которые перед этим не смогли обыграть боснийцев – непростая задача. И раскрываться нельзя, и закрываться не надо.

Больше чем ничьей для нашей сборной я не вижу. Верю, что украинцы смогут продемонстрировать свой максимум. Ожидаю 100% на поле Малиновского, потому что нет Зинченко и Буяльского. В центре может выйти Степаненко и Сидорчук. Кроме того, думаю, что справа в обороне появится Тымчик после таких слов о Караваеве. Соболь набегался, поэтому предполагаю, Миколенко будет играть левого латераля. В центре обороны рассчитываю на Кривцова, возможно даже Сироту увидим. На флангах – Цыганков и Ярмоленко, а на острие – безальтернативный Яремчук. Сикан вряд ли выйдет с первых минут", – сказал Цыганык в комментарии РБ.

Напомним, поединок между сборными Украины и Франции состоится уже сегодня, 4 сентября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:45.

Украина – Франция: анонс матча отбора ЧМ-2022