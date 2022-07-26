После провала с переходом Жюля Кунде лондонский гранд переключился на итальянский рынок. По информации La Gazzetta dello Sport, Челси сделал запрос Интеру на предмет возможности трансфера Дензела Дюмфриса.

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"Нерадзурри" в случае продажи нидерландца придётся искать нового игрока на позицию латераля, поэтому цену установили высокую – не менее 40 миллионов евро. На футболиста есть несколько претендентов. Впрочем, миланцы рассмотрят предложения по Дюмфрису только в том случае, если в клубе останется Милан Шкриняр.

Челси уже давно следит за Дензелом. Впервые интерес к 26-летнему латералю "пенсионеры" проявили еще в начале летнего трансферного окна, когда договаривались об аренде Ромелу Лукаку в Интер. Томас Тухель просил руководство Челси включить Дюмфриса в соглашение, однако тогда это предложение не нашло отклика в итальянском клубе.

В предыдущем сезоне игрок сборной Нидерландов провел 45 матчей за Интер во всех турнирах. В его активе – 5 голов и 6 голевых передач.

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