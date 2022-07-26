Челсі зробив запит щодо трансферу зірки Інтера
Лондонський Челсі відчайдушно намагається посилити лінію оборони, вступивши у перемовини щодо Дензела Дюмфріса.
Після провалу з переходом Жюля Кунде лондонський гранд переключився на італійський ринок. За інформацією La Gazzetta dello Sport, Челсі зробив запит Інтеру на предмет можливості трансферу Дензела Дюмфріса.
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"Нерадзуррі" у випадку продажу нідерландця доведеться шукати нового гравця на позицію латераля, тож ціну встановили високу – не менше 40 мільйонів євро. На футболіста є кілька претендентів. Втім, міланці розглянуть пропозиції щодо Дюмфріса тільки у тому випадку, якщо у клубі залишиться Мілан Шкріняр.
Челсі вже давно стежить за Дензелом. Вперше інтерес до 26-річного латераля "пенсіонери" виявили ще на початку літнього трансферного вікна, коли домовлялись про оренду Ромелу Лукаку в Інтер. Томас Тухель просив керівництво Челсі включити Дюмфріса в угоду, однак тоді ця пропозиція не знайшла відгуку в італійському клубі.
У попередньому сезоні гравець збірної Нідерландів провів 45 матчів за Інтера у всіх турнірах. В його активі – 5 голів та 6 гольових передач.
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