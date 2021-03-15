Боси "синіх" задумали гучну угоду на літнє трансферне вікно, повідомляє Football Insider.

Вернер у тумані: форвард Челсі розгнівав Тухеля тактичною глупотою

Челсі прагне обміняти Тімо Вернера на Ерлінга Холанда. Лондонці є одним із топ-претендентів на забивного норвежця. Але в менеджменті розуміють, що Дортмунд вимагатиме неймовірну суму відступних. Так виникла ідея з обміном на Вернера, який досі не освоївся на Альбіоні, з доплатою від Челсі. Це дозволить "джмелям" опинятися у дамках: вони отримають вільні кошти на підсилення влітку та не матимуть потреби шукати заміну своєму вундеркінду.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Ерлінг Холанд провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 31 м'яч. Натомість в активі Тімо Вернера 10 голів за 38 поєдинків.

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