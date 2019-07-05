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Челси выдвинул резкий ультиматум Атлетико по выкупу Мораты

15:38 143 Читати українською
Челси выдвинул резкий ультиматум Атлетико по выкупу Мораты
Альваро Мората / Reuters

Лондонцы не хотят тянуть с определением будущего для испанского форварда.

Челси требует от "матрасников" скорейшего решения трансферного вопроса Мораты, информирует Telegraph.

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Руководство "синих" настаивает на немедленном выкупе испанца за 50 миллионов евро. Если мадридцы откажутся, то Челси может воспользоваться пунктом досрочного возвращения нападающего, который был прописан в арендной сделке. Впрочем, Атлетико настроен удовлетворить просьбу победителя Лиги Европы и выкупить Морату.

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Напомним, 26-летний испанец присоединился к команде Диего Симеоне в зимнее трансферное окно и успел забить за нее 6 голов в 15 матчах.

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Трансферы Англия Челси Челси Испания Альваро Мората Альваро Мората Атлетико Атлетико
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