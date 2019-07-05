Челси выдвинул резкий ультиматум Атлетико по выкупу Мораты

Лондонцы не хотят тянуть с определением будущего для испанского форварда.

Челси требует от "матрасников" скорейшего решения трансферного вопроса Мораты, информирует Telegraph.

Атлетико подписал Эктора Эрреру

Руководство "синих" настаивает на немедленном выкупе испанца за 50 миллионов евро. Если мадридцы откажутся, то Челси может воспользоваться пунктом досрочного возвращения нападающего, который был прописан в арендной сделке. Впрочем, Атлетико настроен удовлетворить просьбу победителя Лиги Европы и выкупить Морату.

Жоау Фелиш стал игроком Атлетико

Напомним, 26-летний испанец присоединился к команде Диего Симеоне в зимнее трансферное окно и успел забить за нее 6 голов в 15 матчах.