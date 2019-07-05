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Челсі висунув різкий ультиматум Атлетіко щодо викупу Морати

15:38 540 Читать на русском
Челсі висунув різкий ультиматум Атлетіко щодо викупу Морати
Альваро Мората / Reuters

Лондонці не хочуть зволікати з визначенням майбутнього для іспанського форварда.

Челсі вимагає від "матрацників" якомога швидшого вирішення трансферного питання Морати, інформує Telegraph.

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Керівництво "синіх" наполягає на негайному викупі іспанця за 50 мільйонів євро. Якщо мадридці відмовляться, то Челсі може скористатися пунктом дострокового повернення нападника, який був прописаний в орендній угоді. Втім, Атлетіко налаштований задовольнити прохання переможця Ліги Європи і викупити Морату.

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Нагадаємо, 26-річний іспанець приєднався до команди Дієго Сімеоне в зимове трансферне вікно і встиг забити за неї 6 голів в 15 матчах.

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Англія Челсі Челсі Іспанія Трансфери Альваро Мората Альваро Мората Атлетіко Атлетіко
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