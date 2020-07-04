Челси возобновил переговоры с Виллианом о новом контракте

Вингер лондонского Челси Виллиан получил новую возможность продолжить выступления на Стэмфорд Бридж.

"Синие" начали новый раунд переговоров с бразильцем о продлении сотрудничества, сообщает Goal.

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Контракт Виллиана с Челси действует до фактического завершения сезона. Менеджмент лондонцев готов подписать новое соглашение с опытным вингером, но предложит максимум 2-летний контракт. В свою очередь Виллиан хотел бы получить договор на 3 года. Недавно ветеран якобы отклонил предложение из Китая и хочет остаться в Лондоне. Если переговоры с Челси не увенчаются успехом, то 31-летний бразилец может оказаться в Тоттенхэме либо Арсенале.

В нынешнем сезоне Виллиан провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 7 результативных передач.

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