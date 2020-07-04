Челсі відновив перемовини з Вілліаном про новий контракт

Вінгер лондонського Челсі Вілліан отримав нову можливість продовжити виступи на Стемфорд Брідж.

"Сині" розпочали новий раунд перемовин із бразильцем щодо продовження співпраці, повідомляє Goal.

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Контракт Вілліана з Челсі чинний до фактичного завершення сезону. Менеджмент лондонців готовий підписати нову угоду з досвідченим вінгером, але запропонує максимум 2-річний контракт. Натомість Вілліан хотів би отримати угоду на 3 роки. Нещодавно ветеран нібито відхилив пропозицію з Китаю і хоче залишитися в Лондоні. Якщо перемовини з Челсі не увінчаються успіхом, то 31-річний бразилець може опинитися в Тоттенхемі або Арсеналі.

У нинішньому сезоні Вілліан провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

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