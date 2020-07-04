toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Челсі відновив перемовини з Вілліаном про новий контракт

00:20 - Читать на русском
Челсі відновив перемовини з Вілліаном про новий контракт
Вілліан / ФК Челсі

Вінгер лондонського Челсі Вілліан отримав нову можливість продовжити виступи на Стемфорд Брідж.

"Сині" розпочали новий раунд перемовин із бразильцем щодо продовження співпраці, повідомляє Goal.

Вілліан забивав в АПЛ кожного місяця – унікальний рекорд екс-зірки Шахтаря

Контракт Вілліана з Челсі чинний до фактичного завершення сезону. Менеджмент лондонців готовий підписати нову угоду з досвідченим вінгером, але запропонує максимум 2-річний контракт. Натомість Вілліан хотів би отримати угоду на 3 роки. Нещодавно ветеран нібито відхилив пропозицію з Китаю і хоче залишитися в Лондоні. Якщо перемовини з Челсі не увінчаються успіхом, то 31-річний бразилець може опинитися в Тоттенхемі або Арсеналі.

У нинішньому сезоні Вілліан провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

Ярмоленко чекає на заслужену винагороду, нове випробування для Барси, страх за Фонсеку – топ-матчі вікенду

blog_ava
Зозуля став героєм в Іспанії – найкращий удар за 10 матчів, рятівна лисина українця, загроза Луніну та екс-динамівцю
3 липня
22000
Теги
Вілліан Челсі Челсі Англія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
52
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук