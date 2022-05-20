В рамках английского медвика были проведены последние перенесённые матчи АПЛ сезона 2021/22. Отчёт о них читайте на "Футболе 24".

Чемпионат Англии 2021/22, 18-й тур

Астон Вилла – Бёрнли – 1:1

Голы: Буэндиа, 48 – Барнс, 45 (пен)

Удаление: Лоутон, 90+1 (Бёрнли)

27-й тур

Челси – Лестер – 1:1

Голы: Алонсо, 34 – Мэддисон, 6

Бёрнли в выездном матче против Астон Виллы имел очень важную задачу – команда была обязана привозить из Бирмингема хотя бы одно очко. В таком случае "бордовые" покинули бы зону вылета, опередив Лидс благодаря лучшей разнице голов. В последнем туре оба претендента на понижение в классе рисковали сыграть одинаково, так что для подопечных Майкла Джексона перенесённый поединок на Вилла Парк мог стать спасительным.

Встреча оказалась очень тяжёлой для гостей. Астон Вилла доминировала, нанеся вдвое большее количество ударов и доводя показатель владения мячом до 75% – впрочем, в первом тайме Бёрнли выдержал давление, а на 43-й минуте команда ещё и пенальти заработала. Его реализовал Барнс, однако всего через две минуты после перерыва бирмингемцы сравняли счёт усилиями Буэндии.

Во втором тайма Бёрнли и Астон Вилла проявили большое желание выиграть этот матч. Команды очень много атаковали и создали приличное количество голевых моментов – минимум по три с каждой стороны. Впрочем, конвертировать его в гол никому не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничью на Вилла Парк.

Челси и Лестер турнирных задач в чемпионате уже не имели, и дополнительной мотивации им не хватало. Для лондонцев эта домашка не была последней, а длительных безвыигрышных серий за спиной команды не набили. Тем не менее, существовала надежда, что оба коллектива просто сыграют в красивый футбол без учёта результата.

Впрочем, интересным оказался именно результат. Лестер за 90 минут провёл всего два удара по воротам, однако забил первым же из них – это Мэдисон уже на 6-й минуте классно пробил из-за пределов штрафной под ближнюю штангу. Челси отыграл пропущенный мяч на 34-й благодаря хорошей атаке с диагональю от Джеймса на левый край штрафной и выстрелом Алонсо в дальний угол. 1:1!

В целом, Челси доминировал в течение всей встречи, удерживая мяч 67% игрового времени и нанеся 20 ударов по воротам – впрочем, гол Алонсо оказался последним. Финальный свисток зафиксировал странную, но достаточно типичную для нынешнего Лестера ничью.

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