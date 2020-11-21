В рамках 9-го тура АПЛ Ньюкасл в родных стенах уступил Челси. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 9-й тур

Ньюкасл – Челси – 0:2

Голы: Фернандес, 10 (автогол), Абрахам, 65

Астон Вилла – Брайтон – начало в 17:00

Манчестер Юнайтед – Вест Бромвич – начало в 22:00

Субботнюю программу дня открывал поединок Ньюкасл – Челси. Лондонцы начали значительно активнее и уже в первом тайме могли оторваться в счете, но из-за героических действий голкипера забить удалось лишь один. Маунт прострелил в штрафную и мяч рикошетом от Фернандеса залетел в ворота. "Сороки" пытались навязывать борьбу, но никак не могли выйти из обороны.

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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась – "синие" полностью захватили владения мячом и чувствовали себя на поле хозяевами. На 65-й Вернер на скорости мастерски прошел нескольких защитников и отдал под удар Абрахаму, который в касание увеличил преимущество – 0:2. "Сороки" же за весь матч нанесли лишь один удар в створ ворот.

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