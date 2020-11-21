"Наши успехи с Эниимбой (гранд нигерийского футбола – прим.) постоянно усиливали мою страсть к футболу. Я рассматриваю возможность инвестировать в футбол. Я куплю 35% акций Арсенала. Наша цель – выиграть Лигу чемпионов и АПЛ.

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Величие состоит в том, чтобы заниматься любимым делом. Мне нужно 35 процентов Арсенала, чтобы вернуть клубу трофеи", – написал миллиардер в Twitter.

Заметим, в последний раз Арсенал становился чемпионом Англии еще в 2004 году. В Лиге чемпионов наивысшим достижением "канониров" стал выход в финал сезона 2005/06, в котором лондонцы проиграли Барселоне 1:2. Сейчас подопечные Микеля Артеты находятся за пределами еврокубковой зоны, занимая лишь 11 место в АПЛ.

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