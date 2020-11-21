В рамках 9-го туру АПЛ Ньюкасл у рідних стінах поступився Челсі. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 9-й тур

Ньюкасл – Челсі – 0:2

Голи: Фернандес, 10 (автогол), Абрахам, 65

Астон Вілла – Брайтон – початок о 17:00

Манчестер Юнайтед – Вест Бромвіч – початок о 22:00

Суботню програму дня відкривав поєдинок Ньюкасл – Челсі. Лондонці розпочали значно активніше і вже у першому таймі могли відірватись у рахунку, але завдяки героїчним діям голкіпера забити вдалось лише один. Маунт прострілив у штрафний майданчик і м'яч рикошетом від Фернандеса залетів у ворота. "Сороки" намагались нав'язувати боротьбу, але ніяк не могли вийти із оборони.

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У другому таймі ситуація на полі не змінилась – "сині" повністю захопили володіння м'ячем і почувались на полі господарями. На 65-й Вернер на швидкості майстерно пройшов кількох захисників і віддав під удар Абрахаму, який у дотик збільшив перевагу – 0:2. "Сороки" ж за увесь матч завдали лише один удар у площину воріт.

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