Челси требует у Милана 70 миллионов евро за Морату

Украина — 12:22 72
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Динамо – Шахтер: матч 3-го тура УПЛ 2018/19 мог пройти при пустых трибунах
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Исмаили получил дополнительную дисквалификацию от КДК ФФУ, но сыграет с Динамо в 3 туре УПЛУкраина — 11:05 247
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Манчестер Сити принял предложение Вулверхэмптона по Зинченко, несмотря на желание игрока остаться в клубе, – СМИАнглия — 10:18 511
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Дерлис Гонсалес все еще может покинуть Динамо – появился еще один претендентУкраина — 09:57 265
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Малиновский забил красивый гол со штрафного в матче Лиги ЕвропыЛига Европы — 09:31 264
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