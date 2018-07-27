Челси требует у Милана 70 миллионов евро за Морату

Нападающий Челси Альваро Мората следующий сезон может начать в чемпионате Италии.

Милан продолжает переговоры с Челси по трансферу форварда "аристократов" Альваро Мораты, сообщает Sky Italia.

Мората – главная цель Милана, план Б – Фалькао

Лондонцы требуют за испанского нападающего 70 миллионов евро, тогда как итальянский клуб готов заплатить гораздо меньше.

Новоиспеченный спортивный директор Милана Леонардо уже провел телефонные переговоры с представителями Челси. Сам Мората готов вернуться в Серию А, где ранее выступал за Ювентус.

В случае срыва трансфера Мораты Милан сосредоточится на подписании Радамеля Фалькао или Гонсало Игуаина. На последнего также претендует Челси.