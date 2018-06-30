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Мората намерен уйти из Челси

00:40 9 Читати українською
Мората намерен уйти из Челси
Альваро Мората / Фото AFP

Нападающий Челси Мората размышляет над тем, чтобы покинуть клуб.

Нападающий Мората хочет уйти из Челси, проведя в команде всего один сезон, сообщает The Sun.

По информации издания, лондонский клуб встретится с агентом Мораты, чтобы обсудить будущее футболиста. Отмечается, что "синие" хотят за него получить около 70 млн фунтов.

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Форма игрока оставляет желать лучшего, с декабря и до конца сезона он забил только один гол в Премьер-Лиге. Нестабильность привела к тому, что форвард не был вызван в сборную Испании на ЧМ-2018.

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