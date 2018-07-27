Челсі вимагає у Мілана 70 мільйонів євро за Морату

Нападник Челсі Альваро Мората наступний сезон може розпочати у чемпіонаті Італії.

Мілан продовжує переговори з Челсі щодо трансферу форварда "аристократів" Альваро Морати, повідомляє Sky Italia.

Мората – головна ціль Мілана, план Б – Фалькао

Лондонці вимагають за іспанського нападника 70 мільйонів євро, тоді як італійський клуб готовий заплатити набагато менше.

Новоспечений спортивний директор Мілана Леонардо вже провів телефонні переговори з представниками Челсі. Сам Мората готовий повернутися в Серію А, де раніше виступав за Ювентус.

У разі зриву трансферу Морати Мілан зосередиться на підписанні Радамеля Фалькао або Гонсало Ігуаїна. На останнього також претендує Челсі.