toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ МАРІУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН ЛІГА ЄВРОПИ

Челсі вимагає у Мілана 70 мільйонів євро за Морату

10:27 370 Читать на русском
Челсі вимагає у Мілана 70 мільйонів євро за Морату
Альваро Мората / фото: ФК Челсі

Нападник Челсі Альваро Мората наступний сезон може розпочати у чемпіонаті Італії.

Мілан продовжує переговори з Челсі щодо трансферу форварда "аристократів" Альваро Морати, повідомляє Sky Italia.

Мората – головна ціль Мілана, план Б – Фалькао

Лондонці вимагають за іспанського нападника 70 мільйонів євро, тоді як італійський клуб готовий заплатити набагато менше.

Новоспечений спортивний директор Мілана Леонардо вже провів телефонні переговори з представниками Челсі. Сам Мората готовий повернутися в Серію А, де раніше виступав за Ювентус.

У разі зриву трансферу Морати Мілан зосередиться на підписанні Радамеля Фалькао або Гонсало Ігуаїна. На останнього також претендує Челсі.

Теги
Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Челсі Альваро Мората Альваро Мората Челсі Челсі Мілан Мілан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
3
год
:
53
хв
Суми
16:30
Зірка
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук