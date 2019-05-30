Челси сравнялся с Манчестер Юнайтед по количеству евротрофеев – впереди только один английский клуб

Педро несет очередной трофей в копилку Челси / Фото ФК Челси

Кубок Лиги Европы сезона 2018/19 пополнил весомую трофейную коллекцию Челси.

Победа над Арсеналом (4:1) в финале ЛЕ подарила Челси 6-й еврокубковый трофей в истории "синих", сообщает Gracenote.

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Таким образом, "пенсионеры" сравнялись по количеству трофеев на евроарене с Манчестер Юнайтед, у которого также 6 кубков.

Челси дважды побеждал в Лиге Европы и в Кубке обладателей кубков, и по одному разу выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Лидером по этому показателю является Ливерпуль – 11 трофеев.

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