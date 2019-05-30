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Челси сравнялся с Манчестер Юнайтед по количеству евротрофеев – впереди только один английский клуб

06:00 77 Читати українською
Челси сравнялся с Манчестер Юнайтед по количеству евротрофеев – впереди только один английский клуб
Педро несет очередной трофей в копилку Челси / Фото ФК Челси

Кубок Лиги Европы сезона 2018/19 пополнил весомую трофейную коллекцию Челси.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

Победа над Арсеналом (4:1) в финале ЛЕ подарила Челси 6-й еврокубковый трофей в истории "синих", сообщает Gracenote.

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Таким образом, "пенсионеры" сравнялись по количеству трофеев на евроарене с Манчестер Юнайтед, у которого также 6 кубков.

Челси дважды побеждал в Лиге Европы и в Кубке обладателей кубков, и по одному разу выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Лидером по этому показателю является Ливерпуль – 11 трофеев.

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