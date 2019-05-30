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Челсі зрівнявся з Манчестер Юнайтед за кількістю євротрофеїв – попереду лише один англійський клуб

06:00 901 Читать на русском
Челсі зрівнявся з Манчестер Юнайтед за кількістю євротрофеїв – попереду лише один англійський клуб
Педро відносить черговий трофей у скарбничку Челсі / Фото ФК Челсі

Кубок Ліги Європи сезону 2018/19 поповнив вагому трофейну колекцію Челсі.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

Перемога над Арсеналом (4:1) у фіналі ЛЄ подарувала Челсі 6-й єврокубковий трофей в історії "синіх", повідомляє Gracenote.

Саррі здобув свій перший трофей у тренерській кар'єрі

Таким чином, "пенсіонери" зрівнялись за кількістю трофеїв на євроарені з Манчестер Юнайтед, у якого також 6 кубків.

Челсі двічі перемагав у Лізі Європи і в Кубку володарів кубків, та по одному разу вигравав Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

Лідером за цим показником є Ліверпуль – 11 трофеїв.

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Челсі Челсі Ліга Європи Челсі - Арсенал Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рекорди
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