Челсі зрівнявся з Манчестер Юнайтед за кількістю євротрофеїв – попереду лише один англійський клуб

Кубок Ліги Європи сезону 2018/19 поповнив вагому трофейну колекцію Челсі.

Перемога над Арсеналом (4:1) у фіналі ЛЄ подарувала Челсі 6-й єврокубковий трофей в історії "синіх", повідомляє Gracenote.

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Таким чином, "пенсіонери" зрівнялись за кількістю трофеїв на євроарені з Манчестер Юнайтед, у якого також 6 кубків.

Челсі двічі перемагав у Лізі Європи і в Кубку володарів кубків, та по одному разу вигравав Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

Лідером за цим показником є Ліверпуль – 11 трофеїв.

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