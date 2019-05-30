Сарри завоевал свой первый трофей в тренерской карьере

Главный тренер Челси Маурицио Сарри наконец-то поднял над головой свой первый кубок в роли тренера.

Лондонский Челси во главе с Маурицио Сарри переиграл Арсенал (4:1) в финале Лиги Европы.

Челси – Арсенал – 4:1 – видео голов

Этот трофей стал первым для 60-летнего итальянского специалиста в тренерской карьере.

Ранее Сарри работал на тренерском мостике различных итальянских команд, включая Наполи, но это не принесло итальянцу никаких трофеев.

Контракт Маурицио Сарри с лондонским клубом рассчитан до 2021 года. В прошлом сезоне АПЛ Челси занял третью строчку турнирной таблицы.

Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы 2018/19