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Сарри завоевал свой первый трофей в тренерской карьере

00:26 27 Читати українською
Сарри завоевал свой первый трофей в тренерской карьере
Маурицио Сарри / Фото The Sun

Главный тренер Челси Маурицио Сарри наконец-то поднял над головой свой первый кубок в роли тренера.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

Лондонский Челси во главе с Маурицио Сарри переиграл Арсенал (4:1) в финале Лиги Европы.

Челси – Арсенал – 4:1 – видео голов

Этот трофей стал первым для 60-летнего итальянского специалиста в тренерской карьере.

Ранее Сарри работал на тренерском мостике различных итальянских команд, включая Наполи, но это не принесло итальянцу никаких трофеев.

Контракт Маурицио Сарри с лондонским клубом рассчитан до 2021 года. В прошлом сезоне АПЛ Челси занял третью строчку турнирной таблицы.

Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы 2018/19

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Теги
Челси - Арсенал Челси Челси Лига Европы Англия Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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