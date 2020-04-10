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Челси сенсационно готов попрощаться с лидером, – 90min

16:58 71 Читати українською
Челси сенсационно готов попрощаться с лидером, – 90min
Челсі сенсаційно готовий попрощатись із лідером / FourFourTwo

Лондонский Челси неожиданно решил рассмотреть предложения о продаже ведущего исполнителя середины поля.

"Синие" готовы отпустить хавбека Н'Голо Канте в летнее трансферное окно, если получат достойное предложение, утверждает 90min.

Лестер повесил ценник на Чилвелла – на защитника охотится Челси

Чемпион мира давно находится на радарах ПСЖ и мадридского Реала. Теперь они активно мониторят ситуацию 29-летнего француза на Стэмфорд Бридж. Канте имеет действующий до лета 2023-го контракт с Челси, но тренерский штаб лондонцев сомневается, что центрхав сможет играть на топ-уровне весь период действия соглашения.

К слову, в нынешнем сезоне Н'Голо Канте провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Кампания 2019/20 – четвертая для французского полузащитника в Лондоне. Ранее он помог завоевать Лестеру сенсационное чемпионство.

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