Борьба с коронавирусом в странах Европы продолжается. Франция объявила серьезную войну спортсменам, все еще не имеющим иммунизации.

Реал и Челси могут получить серьезные проблемы, ведь в лагере обеих команд до сих пор есть невакцинированные игроки. Французские власти обязали всех профессиональных спортсменов, выступающих на территории страны, привиться от COVID-19. Тех, кто не прошел вакцинацию, не допустят к соревнованиям.

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Это решение может создать проблему и для футбольных клубов, которые приедут во Францию ​​на еврокубковые матчи – в частности, Реала и Челси. В 1/8 финала Лиги чемпионов соперником мадридцев станет ПСЖ, а лондонцы сыграют с Лиллем.

УЕФА пока не принял решение об обязательном соблюдении законодательства всех стран касательно вакцинации. В то же время, руководящий орган европейского футбола не собирается конфликтовать с какой-либо страной, сообщает The Times.

Напомним, первые матчи 1/8 финала ЛЧ запланированы на 15 февраля. Как раз в тот день ПСЖ примет Реал.

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