Челси пытается переманить Хендерсона из Манчестер Юнайтед – он стал открытием сезона АПЛ в Шеффилде

Голкипер Шеффилд Юнайтед Дин Хендерсон, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, попал в сферу интересов лондонского Челси.

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Удачная игра Хендерсона в нынешнем сезоне уже заставила боссов МЮ подготовить для него новый контракт. Вратарь выступает за Шеффилд Юнайтед на правах аренды и должен вернуться на Олд Траффорд после сезона 2019/20. Действие текущего соглашения Хендерсона с манкунианцами рассчитано до 2022-го. Челси попытается перехватить голкипера до подписания нового контракта с "красными дьяволами".

В нынешнем сезоне Дин Хендерсон провел 31 матч во всех турнирах, 12 из них – на "ноль".

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