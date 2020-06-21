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Челси пытается переманить Хендерсона из Манчестер Юнайтед – он стал открытием сезона АПЛ в Шеффилде

15:23 - Читати українською
Челси пытается переманить Хендерсона из Манчестер Юнайтед – он стал открытием сезона АПЛ в Шеффилде
Дин Хендерсон / Reuters

Голкипер Шеффилд Юнайтед Дин Хендерсон, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, попал в сферу интересов лондонского Челси.

"Синие" пытаются заманить кипера на Стэмфорд Бридж солидной зарплатой, утверждает The Sun.

Де Хеа – самый переоцененный вратарь, я бы подрался с ним, – легенда Манчестер Юнайтед

Удачная игра Хендерсона в нынешнем сезоне уже заставила боссов МЮ подготовить для него новый контракт. Вратарь выступает за Шеффилд Юнайтед на правах аренды и должен вернуться на Олд Траффорд после сезона 2019/20. Действие текущего соглашения Хендерсона с манкунианцами рассчитано до 2022-го. Челси попытается перехватить голкипера до подписания нового контракта с "красными дьяволами".

В нынешнем сезоне Дин Хендерсон провел 31 матч во всех турнирах, 12 из них – на "ноль".

Де Хеа роками тягнув МЮ, але тепер стане зайвим – майстерний вихованець кинув виклик і перевершив іспанця

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