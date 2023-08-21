Воспитанник Монпелье находился на радарах Челси, предлагавшего за 20-летнего нападающего около 30 миллионов евро. Впрочем, лондонцы не смогли осуществить этот трансфер.

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Элье Ваи перешел в Ланс за все те же 30 млн. Контракт рассчитан на пять сезонов, сообщает официальный сайт "канарок". В новой команде Ваи должен компенсировать потерю перебравшегося в Лейпциг Лоиса Опенда.

Напомним, что Ланс стал сенсацией в прошлом сезоне, став вторым во Франции и впервые за 20 лет пробившись в Лигу чемпионов. Этому очень помог Опенда, забивший 21 гол. В то же время Ваи в прошлом году забил всего 6 голов, но добавил к ним 8 результативных передач.

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