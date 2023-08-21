Вихованець Монпельє перебував на радарах Челсі, який пропонував за 20-річного нападника близько 30 мільйонів євро. Втім, лондонці не змогли здійснити цей трансфер.

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Ельє Ваі перейшов у Ланс за все ті ж 30 млн. Контракт розрахований на п'ять сезонів, повідомляє офіційний сайт "канарок". У новій команді Ваі повинен компенсувати втрату Лоїса Опенда, який перебрався в Лейпциг.

Нагадаємо, що Ланс став сенсацією минулого сезону, ставши другим у Франції й вперше за 20 років пробившись у Лігу чемпіонів. Цьому неабияк допоміг Опенда, який забив 21 гол. Водночас Ваі торік забив лише 6 голів, але додав до них 8 результативних передач.

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