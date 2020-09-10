Челси продлит контракт со своим форвардом, но отдаст его в другой клуб АПЛ
Челси намерен воспользоваться возможностью пролонгации контракта с Миши Батшуаи еще на один сезон, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
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Действующее соглашение о сотрудничестве с бельгийцем рассчитано до лета 2021-го. Несмотря на желание продолжить сотрудничество, лондонцы планируют отдать Миши в аренду на следующий сезон, главным претендентом на 26-летнего форварда является Кристал Пэлас.
В прошлом сезоне АПЛ Батшуаи провел 16 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.
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