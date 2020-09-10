Лондонці розраховують, що Міши Батшуаї ще стане їм у нагоді.

Челсі має намір скористатись можливістю пролонгації контракту з Міши Батшуаї ще на один сезон, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Чинна угода про співпрацю з бельгійцем розрахована до літа 2021-го. Попри бажання продовжити співпрацю, лондонці планують віддати Міши в оренду на наступний сезон, головним претендентом на 26-річного форварда є Крістал Пелас.

У минулому сезоні АПЛ Батшуаї провів 16 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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