Челси приходится устраивать распродажу – конкуренты Мудрика и Лунина среди тех, кому укажут на дверь
Владелец Челси Тодд Бели готовится к активному трансферному окну будущим летом.
Хотя американец приучил болельщиков к громким покупкам, этим летом он также планирует продать многих игроков, которые не нужны команде. Бели уже провел переговоры с потенциальными покупателями в Саудовской Аравии, сообщает Mail Sport.
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В списке футболистов, которых Челси готов продать, сейчас находится шесть фамилий. Это Ромелу Лукаку (аренда в Роме), Кепа Аррисабалага (сейчас конкурент Андрея Лунина в Реал), Армандо Броя, Трево Чалоба, Марк Кукурелья и Рахим Стерлинг (прямой конкурент Михаила Мудрика). С Конором Галлахером сначала попытаются продлить контракт. Если он не согласится – также окажется на трансферном рынке.
Следует заметить, что Челси вынужден так массово продавать игроков не только из-за избытка исполнителей, но и чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей. Саудовская Аравия сильно помогает в этом. В прошлом году лондонцы уже продали туда Калиду Кулибали и Ферлана Менди, а Н'Голо Канте перебрался свободным агентом.
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