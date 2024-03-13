Хоча американець привчив уболівальників до гучних покупок, цього літа він також планує продати багатьох гравців, які не потрібні команді. Бьолі вже провів переговори з потенційними покупцями у Саудівській Аравії, повідомляє Mail Sport.

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У списку футболістів, яких Челсі готовий продати, наразі перебуває шість прізвищ. Це Ромелу Лукаку (оренда в Ромі), Кепа Аррісабалага (зараз конкурент Андрія Луніна в Реал), Армандо Броя, Трево Чалоба, Марк Кукурелья та Рахім Стерлінг (прямий конкурент Михайла Мудрика). З Конором Галлахером спочатку спробують продовжити контракт. Якщо він не погодиться – також опиниться на трансферному ринку.

Слід зауважити, що Челсі змушений так масово продавати гравців не лише через надлишок виконавців, а й щоб відповідати вимогам фінансового фейр-плей. Саудівська Аравія сильно допомагає в цьому. Торік лондонці вже продали туди Каліду Кулібалі та Ферлана Менді, а Н'Голо Канте перебрався вільним агентом.

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