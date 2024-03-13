Челсі доводиться влаштовувати розпродаж – конкуренти Мудрика і Луніна серед тих, кому вкажуть на двері
Власник Челсі Тодд Бьолі готується до активного трансферного вікна майбутнім літом.
Хоча американець привчив уболівальників до гучних покупок, цього літа він також планує продати багатьох гравців, які не потрібні команді. Бьолі вже провів переговори з потенційними покупцями у Саудівській Аравії, повідомляє Mail Sport.
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У списку футболістів, яких Челсі готовий продати, наразі перебуває шість прізвищ. Це Ромелу Лукаку (оренда в Ромі), Кепа Аррісабалага (зараз конкурент Андрія Луніна в Реал), Армандо Броя, Трево Чалоба, Марк Кукурелья та Рахім Стерлінг (прямий конкурент Михайла Мудрика). З Конором Галлахером спочатку спробують продовжити контракт. Якщо він не погодиться – також опиниться на трансферному ринку.
Слід зауважити, що Челсі змушений так масово продавати гравців не лише через надлишок виконавців, а й щоб відповідати вимогам фінансового фейр-плей. Саудівська Аравія сильно допомагає в цьому. Торік лондонці вже продали туди Каліду Кулібалі та Ферлана Менді, а Н'Голо Канте перебрався вільним агентом.
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