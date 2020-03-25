Барселона вводить шалену економію і продає 8 гравців – наслідки карантину приголомшують

Один з найбагатших клубів світу вчиться виживати в умовах стрімкого поиширення коронавірусу.

Пандемія COVID-19 змушує європейські клуби берегти кожен цент на банківських рахунках, переглядати контракти гравців, оновлювати трансферну стратегію. Правила гри змінюються. Величезні фінансові втрати, пов’язані з замороженням усіх спортивних заходів, змушують затягувати паски навіть фінансових монстрів на кшталт Барселони. Каталонці одними з перших вдарили на сполох. Бартомеу не може сліпо виконувати попередні контракті зобов’язання перед футболістами, поки пустують трибуни Камп Ноу, а телебачення крутить ретро-матчі. 600 млн євро на зарплати – вже не просто серйозний головний біль, а загроза економічного колапсу для клубу, який живе за принципом “що заробив, те й потратив”.

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Президент просить гравців усіх секцій (футбол, баскетбол, гандбол та ін.) відмовитись від 70% власної зарплати на період карантину. Перша зустріч не принесла бажаних результатів, багато хто вважає жорсткі заходи керівництва намаганням приховати власні косяки, адже Барса декілька років поспіль балансує на межі дозволеного. З іншого боку, Мессі та Ко розуміють: рано чи пізно доведеться йти на поступки. Вони взяли час на консультації з власними представниками. Можливо, скорочення доходів відбуватиметься поетапно – від 20%, за прикладом тої ж Баварії.

Поки капітани визначаються перед наступним раундом перемовин, Бартомеу планує великий розпродаж. Відділ спортивного планування на чолі з президентом підготував шокову терапію для першої команди. “Нас чекає ненормальне літо”, – бідкаються на Камп Ноу. Через шалений дефіцит бюджету варто забути про угоди на 100 млн євро. Амортизувати трансфер Коутінью за 160 – утопія. В нинішніх умовах було б успіхом виручити половину від цієї суми, але навіть стільки не пропонують, зокрема, представники заможної АПЛ. Лаутаро також повинен здешевіти, сподіваються каталонці, водночас активно працюючи над системою бартерів. Схожа історія з Неймаром – ПСЖ запропонують цілий ряд гравців.

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Барса шукає підсилення на чотири позиції. Ідеальний варіант – п’ять новачків (центрбек, лівий захисник, два форварди та один півзахисник). Щоб підписати усіх, потрібно позбутись зайвого баласту. Антуан Грізманн – перший, кому вказали на двері! За інформацією Diario SPORT, французький нападник очолює список бажаних прощань, хоча проводить на Камп Ноу дебютний сезон. Він володіє більш-менш пристойною статистикою (14 голів, 4 асисти), рятує в Неаполі, але все ж не виправдовує свій шалений оклад (понад 20 млн євро), на думку босів клубу.

“Маленький принц” начебто сильно розчаровує Бартомеу, який лобіював його трансфер у роздягальні. Президент не збирається повторювати помилок з Коутінью. Француза спробують позбутись на піку трансферної вартості (120 млн євро за даними Transfermarkt). Якісний обмін, звісно, не виключається, особливо, у потенційних перемовинах щодо Лаутаро або Неймара. Обоє – пріоритетні цілі.

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Ракітіч, Відаль, орендований Бетісом кантерано Аленья – ще троє з сумного списку. Хорват фактично підписав собі “смертний” вирок минулого літа, відмовившись переходити в ПСЖ. Після цього грав мало і нестабільно. Зараз у нього не залишається аргументів, доведеться пакувати валізи. Щоправда, Бартомеу може розраховувати лише на половину від того, що пропонував Ювентус в грудні (45 млн євро). Ба більше, Рак рветься до рідної Севільї, а ті апріорі грошима не розкидаються. 20 млн – реальний максимум у випадку з 32-річним балканцем. Стільки ж сподіваються отримати в умовах кризового ринку за Відаля.

Лише диво врятує Умтіті. Таким дивом міг стати Кіке Сетьєн, який подарував французу другий шанс, але той провалював матч за матчем. Хронічні проблеми з коліном також грають проти нього. Барса просить за чемпіона світу не менше 50 млн євро, які можуть потягнути Арсенал і Манчестер Юнайтед.

Найбільшою проблемою залишається Коутінью. Ціна на бразильця знизилась до 80 млн, але європейські гранди бояться ризикувати. Сезон у Баварії підтверджує великий спад колишньої зірки Ліверпуля. Значно більше шансів має чергова оренда. Таким чином Барса зможе заощадити хоча б на високій зарплаті 27-річного хавбека (13 млн євро).

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