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Барселона раздражена действиями Реала на трансферном рынке – мадридцы вмешались в планы "блаугранас" по топ-игроку

11:26 230 Читати українською
Барселона раздражена действиями Реала на трансферном рынке – мадридцы вмешались в планы "блаугранас" по топ-игроку
Бартомеу и Перес / Reuters

Вечное противостояние Барселоны и Реала не ограничивается футбольным полем.

Каталонцы возмущены тем, что Реал постоянно вмешивается в их трансферные дела, информирует Еl Desmarque.

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Очередным поводом для беспокойства стал звездный защитник Баварии Дэвид Алаба. Барселона на протяжении нескольких месяцев вела переговоры с агентами австрийца, но теперь к гонке присоединился Реал. Позиции "блаугранас" выглядят не так надежно, и Алаба вполне может выбрать клуб из столицы Испании. Президент Барселоны Бартомеу надеется оформить громкий трансфер перед новыми выборами, поэтому помехи со стороны конкурента не слишком радуют его.

Напомним, контракт Алабы с Баварией рассчитан до лета 2021-го, но мюнхенцы не оставляют надежд подписать новое соглашение.

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Трансферы Трансферы Барселоны Барселона Барселона Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Хосеп-Мария Бартомеу Дэвид Алаба Дэвид Алаба
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