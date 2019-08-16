Манчестер Юнайтед представил третий комплект формы, посвященный первой победе в Кубке Англии

Манчестер Юнайтед вспомнил победу в Кубке Англии в сезоне 1908/1909 и посвятил ей третий комплект формы.

Компания Adidas выпустила особый комплект формы для Манчестер Юнайтед. Манкунианцы отдали дань уважения победе в Кубке Англии в сезоне 1908/1909.

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На форме будет изображена Ланкаширские роза, которая присутствовала на футболках того года, а также надпись "110 лет – 1909-2019".

"Минималистический и стильный дизайн – дань первой победе Юнайтед в Кубке Англии в 1909 году. Мы обыграли Бристоль Сити 1:0 благодаря голу Сэнди Тернбулла и впервые подняли трофей над головой. Серые и черные тона – дань уважения той победеі", – говорится в заявлении клуба.