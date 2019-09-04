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Челсі презентував третій комплект форми – ретро-стиль від лондонців

12:38 555 Читать на русском
Челсі презентував третій комплект форми – ретро-стиль від лондонців
Таммі Абрахам у новій формі Челсі / твіттер ФК Челсі

Лондонський Челсі презентував третій комплект на сезон 2019/20.

Третій комплект форми Челсі створений у стилі 90-х років. Комплект виконаний у чорному кольорі, а рукави та комір мають помаранчеві полоси, передає твіттер ФК Челсі.

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"Ви можете побачити вплив 90-х на моду зараз, і я думаю, цей комплект сподобається практично всім.

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Молодим фанатам сподобається те, що в ньому присутня атмосфера вуличного одягу, а літні вболівальники оцінять сентиментальність, згадавши легенд клубу, які надягали знамениту футболку, і освіжать свої спогади про походи на матчі", – поділився півзахисник Челсі Маунт у коментарі офіційному сайту клуба.

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Англія Футбольна форма Челсі Челсі
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