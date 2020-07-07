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Челси представил гостевую форму на следующий сезон

13:52 - Читати українською
Челси представил гостевую форму на следующий сезон
Полузащитник Челси Мейсон Маунт в новой форме / ФК Челси

Лондонский клуб опубликовал фотографии нового гостевого комплекта игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/21.

"Комплект выездной формы Челси сезона-2020/21 сочетает в себе ауру традиционного лондонского покроя с энергией и цветами современного SW6.

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Арктический синий обеспечивает изысканный базовый цвет трикотажа, на котором присутствуют более темные оттенки, составляющие рисунок неровной "ёлочкой", покрывающий переднюю и заднюю часть футболки", – сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, техническим спонсором Челси выступает компания Nike.

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Теги
Англия Челси Челси Футбольная форма
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