Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель в преддверии матча 14-го тура английской Премьер-лиги против Уотфорда рассказал о кадровой ситуации в команде.

"В матче с Уотфордом точно не сыграют Чилуэлл, Ковачич и Н’Голо, а также у нас есть некоторые сомнения по поводу других игроков – для оценки их участия в матче нам требуется больше времени, и мы проведем некоторые тесты перед принятием решения

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В ситуации с Рисом Джеймсом, Жоржиньо и Тимо Вернером нам придется подождать, а затем принять решение. Все они завершили сегодняшнюю тренировку с командой, но относительно участия в матче этих игроков решение будет принято в последние минуты.

Мы находимся тесном контакте с медицинским штабом и фитнес-отделом, и мы пытались предсказать нагрузку, посмотреть, кто из игроков перегружен, а кому не хватает нагрузки, и отсюда мы будем знать, что нам понадобится в следующей игре.

Игроки должны быть сильными в матчах, но очень серьезно относиться к восстановлению. Мы должны хорошо восстанавливаться и спать, правильно питаться, принимая пищевые добавки, которые помогут нам восстановиться.

Мы играем в интенсивном стиле, это требует определенного менталитета и индивидуальности на поле. Это то, чего мы хотим. Мы не боимся ротации, и мы будем задействовать всех игроков состава", – цитирует немца официальный сайт клуба.

Напомним, что матч Уотфорд – Челси состоится в среду, 1 декабря. Начало поединка в 21:30.

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