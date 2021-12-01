"У матчі з Уотфордом точно не зіграють Чілвел, Ковачіч і Н'Голо, а також у нас є деякі сумніви щодо інших гравців – для оцінки їхньої участі в матчі нам потрібно більше часу, і ми проведемо певні тести перед ухваленням рішення.

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У ситуації з Рісом Джеймсом, Жоржінью і Тімо Вернером нам доведеться зачекати, а потім прийняти рішення. Усі вони завершили сьогоднішнє тренування з командою, але щодо участі в матчі цих гравців рішення буде ухвалено в останні хвилини.

Ми перебуваємо у тісному контакті з медичним штабом і фітнес-відділом, і ми намагалися передбачити навантаження, подивитися, хто з гравців перевантажений, а кому бракує навантаження, і звідси ми будемо знати, що знадобиться в наступній грі.

Гравці повинні бути сильними в матчах, але дуже серйозно ставитися до відновлення. Ми повинні добре відновлюватися і спати, правильно харчуватися, приймаючи харчові добавки, які допоможуть нам відновитися.

Ми граємо в інтенсивному стилі, це вимагає певного менталітету та індивідуальності на полі. Це те, чого ми прагнемо. Ми не боїмося ротації, і ми будемо задіювати всіх гравців складу", – цитує німця офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що матч Уотфорд – Челсі відбудеться у середу, 1 грудня. Початок поєдинку о 21:30.

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