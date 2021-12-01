Англия, АПЛ, 14-й тур

Ньюкасл – Норвич – 1:1

Голы: Уилсон, 61 (пен.) – Пукки, 79

Удаление: Кларк, 10 (Ньюкасл, красная карточка)

Лидс – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Рафинья, 93 (пен.)

Ньюкасл конкретизировал предложение по Зинченко, – СМИ

В первом матче дня сошлись откровенные аутсайдеры АПЛ – Ньюкасл и Норвич. "Сороки" надеялись одержать первую победу в сезоне и соперник для этого был более чем подходящий. В конце концов, оба свежеиспеченных наставника пылали желанием доказать свою профпригодность. Первый опасный удар нанесли хозяева на пятой минуте – Шелви мощно выстрелил над перекладиной. Впоследствии Ньюкасл неожиданно оказался в меньшинстве: Кларк упустил спурт Пукки и вынужден был сбивать финна. Арбитр трактовал это нарушение как фол последней надежды и зажег перед защитником красный свет. Выстрел со штрафного от Гибсона не без проблем нейтрализовал Дубравка.

Несмотря на удаление, "сороки" не отсиживались в обороне, а продолжили создавать опасность у ворот соперника. Неплохой шанс имел Жоэлинтон, но слишком высоко. Норвич огрызнулся прострелом – Сарджент банально не попал по мячу в пустые ворота. В Уилсона удар тоже не задался – цель была значительно ниже полета мяча. В общем, Ньюкаслу удалось качественно перестроиться и он совсем не выглядел обескровленным. На последней минуте первого тайма Цолис целил в угол ворот – Дубравка в прыжке забрал.

После перерыва Жоэлинтон упал в штрафной соперника и требовал пенальти – VAR претензии бразильца не удовлетворил. Впоследствии "сороки" подавали угловой и мяч попал в руку Гилмору. Арбитр указал на еще один угловой, но под давлением игроков Ньюкасла воспользовался видеопомощью и свое решение изменил. Мяч после удара Уилсона с пенальти Крулл задел, но сфера все равно влетела в сетку.

В середине второго тайма шанс удвоить потерял Хейден. Уилсон выцарапал мяч у защитника на линии ворот и прострелил во вратарский. Айзек в борьбе с защитником уже в падении в подкате сумел пробить в дальний угол – мяч едва не влетел в сетку. Одна из немногих атак "канарок" завершилась голом. Первый удар с дальнего расстояния Дубравка в падении отразил, но сферу подхватил Яннулис и отбросил на Пукки. Финн с разворота мощно замкнул в девятку – 1:1. Уже в добавленное время Лее-Мелю вышел один на один с голкипером и с острого угла пробил выше ворот, упустив фантастический шанс вырвать победу у Ньюкасла. Был момент и у Руппа, но его мощный выстрел отразил Дубравка.

Лидс в матче с Кристал Пэлас с первых минут бросился на ворота соперника, однако первый плюс-минус опасный момент возник лишь на 15-й минуте. Форшоу нанес мощный удар с предела штрафной – мяч пролетел мимо ворот. Шелуп огрызнулся выстрелом в направлении левой стойки. В общей сложности первая сорокапятиминутка прошла без ударов в створ ворот.

После перерыва хозяева прижали соперника к своим воротам, однако до реальных опасных ударов дело фактически не доходило. Можно вспомнить разве что выстрел вышедшего на замену Родриго Морено – из пределов штрафной он направил сферу вплотную с каркасом. В середине второго тайма Бентеке едва не вывел "орлов" вперед: он головой замыкал навес от Заха на дальнюю стойку и чудом не попал в ворота. Впоследствии Кристиан отозвался на навес с правого фланга и, выставив ногу, переправил мяч в ворота – Мелье в падении накрыл собой сферу.

Уже в добавленное время Геи задел мяч рукой в собственной штрафной и игроки Лидса бросились требовать пенальти. Арбитр побежал смотреть VAR и назначил одиннадцатиметровый, который четко реализовал Рафинья. Победа принесла Лидсу 15 очков и подняла на пятнадцатую строчку турнирной таблицы, Кристал Пэлас с 16-ю баллами остался двенадцатым.

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