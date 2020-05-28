toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС

Челси получил более дешевую альтернативу Чилвеллу – он имеет опыт финалов еврокубков

10:25 49 Читати українською
Челси получил более дешевую альтернативу Чилвеллу – он имеет опыт финалов еврокубков
Николас Тальяфико / AP Photo

Руководство лондонского Челси имеет неожиданный вариант бюджетного усиления линии обороны.

"Синим" предложили подписать защитника амстердамского Аякса Тальяфико, сообщает The Telegraph.

Аякс пообещал отпустить трех лидеров уже этим летом – никаких скидок не будет

Трансфер аргентинца будет стоить лондонцам 22,4 млн фунтов. Фланговый исполнитель может стать альтернативой защитнику Лестера Бену Чилвеллу. Челси давно мониторит англичанина, но "лисы" требуют за своего воспитанника не менее 40 млн. Позиция боссов "синих" относительно возможности подписания Тальяфико неизвестна, но ранее лондонцы уже оформили трансфер вингера Аякса Хакима Зиеша.

В нынешнем сезоне Николас Тальяфико провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач.

"Не знал, что у меня такая большая семья": лучший футболист в истории АПЛ шокирует – он бил Роналду и других грандов

blog_ava
"Карпаты ожидают непростые реформы": Смалийчук сделал первое заявление в статусе владельца львовского клуба
09:14
350
Теги
Англия Трансферы Челси Трансферы Чемпионата Англии Челси Челси Трансферы Бен Чилвелл Бен Чилвелл Николас Тальяфико Николас Тальяфико Аякс Аякс Лестер Сити Лестер Сити
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
3
час
:
55
мин
Герта
16:30
Аугсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук