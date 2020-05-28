Челси получил более дешевую альтернативу Чилвеллу – он имеет опыт финалов еврокубков

Руководство лондонского Челси имеет неожиданный вариант бюджетного усиления линии обороны.

"Синим" предложили подписать защитника амстердамского Аякса Тальяфико, сообщает The Telegraph.

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Трансфер аргентинца будет стоить лондонцам 22,4 млн фунтов. Фланговый исполнитель может стать альтернативой защитнику Лестера Бену Чилвеллу. Челси давно мониторит англичанина, но "лисы" требуют за своего воспитанника не менее 40 млн. Позиция боссов "синих" относительно возможности подписания Тальяфико неизвестна, но ранее лондонцы уже оформили трансфер вингера Аякса Хакима Зиеша.

В нынешнем сезоне Николас Тальяфико провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач.

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