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Челсі отримав дешевшу альтернативу Чілвелу – він має досвід фіналів єврокубків

10:22 138 Читать на русском
Челсі отримав дешевшу альтернативу Чілвелу – він має досвід фіналів єврокубків
Ніколас Тальяфіко / AP Photo

Керівництво лондонського Челсі має несподіваний варіант бюджетного підсилення лінії оборони.

"Синім" запропонували підписати оборонця амстердамського Аякса Тальяфіко, повідомляє The Telegraph.

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Трансфер аргентинця коштуватиме лондонцям 22,4 млн фунтів. Фланговий виконавець може стати альтернативою оборонцю Лестера Бену Чілвелу. Челсі давно моніторить англійця, але "лисиці" вимагають за свого вихованця не менше 40 млн. Позиція босів "синіх" щодо можливості підписання Тальяфіко невідома, але раніше лондонці вже оформили трансфер вінгера Аякса Хакіма Зієша.

У нинішньому сезоні Ніколас Тальяфіко провів 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

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