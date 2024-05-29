Текущее соглашение испанца с "канонирами" истекает летом 2025 года. Арсенал доволен тем, как работает Микель Артета.

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Руководство Арсенала рассчитывает, что уговорит 42-летнего специалиста остаться во главе клуба на долгое время. Как информирует Daily mail, "канониры" готовы предложить Артете новый контракт и повысить ему зарплату. Сейчас Микель получает 9 миллионов фунтов в год. По новому соглашению эта сумма увеличится и будет близкой к тому, что получает Пеп Гвардиола в Манчестер Сити (20 млн фунтов).

Напомним, что Артета возглавил Арсенал в 2019 году. Под его руководством клуб добыл Кубок Англии и дважды выигрывал Суперкубок Англии.

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