Миссия невыполнима

Молодежка заранее гарантировала себе второе место в отборочной группе и выход в плей-офф. Чтобы выиграть группу, подопечным Руслана Ротаня нужно было громить сегодня Францию. Но простой победы могло хватить для прямой путевки на Евро-2023 в статусе лучшей второй команды отбора.

Задача была очень тяжелой, ведь в соперниках – самая именитая сборная. Французы выставили на игру основного голкипера Лидса Мелье, одного из лучших защитников чемпионата Франции Бадиашиля, чемпиона Италии Калюлю, звездочку Ниццы Гуири с 10+9 в этом сезоне. И это еще Камавинга из Реала и Какере из Лиона остались в запасе.

Класс и опыт против нас

Украина уже к середине первого тайма пропустила трижды. Как только французы повышали темп, у наших ребят возникали большие проблемы. Заметно, что в распоряжении Сильвена Риполя футболисты с большим опытом на топ-уровне. Футболисты, еженедельно играющие в конкурентных чемпионатах. Украинская молодежь таких привилегий не имеет.

Уровень таланта тоже не стоит сравнивать. Гуири и Тюрам (сын того самого Тюрама) включали скорость и на дриблинге обыгрывали украинцев. Особенно страдали "сине-желтые" фланги. Франция открыла счет, когда Шо на фланге проскочил Вивчаренка и вывел на удар Аблина. Наши ребята быстро отыгрались, но пропустили еще два.

Страдала наша правая бровка: Сыч просто терялся перед такими оппонентами, а Михайленко и Таловеров не успевали его страховать. Тюрам прорвался по флангу – отбились; потом Труффер прорвался – Тюрам замкнул прострел. Затем прошла еще одна легкая атака у Франции. Бадиашиль подключил Труффера, тот отдал на Гуири – точный удар в дальний угол.

Ротань не изменяет принципам

Даже против звездных французов украинская молодежка не отошла от своего стиля. Ротань выпустил "шахтерскую" группу атаки (Судаков, Вьюнник, Бондаренко, Криськив), дополнив Михайленко и Ванатом. К ним не так часто доходил мяч, но когда возникала возможность, наши креативщики строили хорошие комбинации в одно-два касания через центр. Именно после такой шикарный гол с линии штрафной забил Ванат.

Французы играли агрессивно, высоко прессинговали, но команда Ротаня не плыла под давлением. Ребята продолжали разыгрывать коротко, пытались проходить прессинг через короткий пас. Максимум осмысленных действий, минимум игры "на отбой". Центрбеки отдали несколько дальних передач, но и эти были подготовленными и прицельными. Во втором тайме таких забросов стало больше, но опять же – не куда-нибудь, а четко под рывки форвардам.

Очень правильная стратегия у тренерского штаба. Так молодежка готовит кадры для национальной сборной – футболисты будут готовы интегрироваться в команду Зинченко-Малиновского. Плюс это стиль, который развивает молодых игроков, дает им путь в большой футбол. Результаты имеют небольшое значение, "биться/бороться" оставьте для взрослого футбола. Молодежная сборная прогрессирует.

Везения было много, но недостаточно

Украина перед перерывом сократила отставание до минимума, когда 30-миллионный Бадиашиль срезал мяч в свои ворота после прострела Сыча. А во втором тайме "сине-желтые" вообще сравняли счет. И опять же с помощью капитана французов. Бондаренко завершал атаку через левый фланг и с помощью рикошета от Бадиашиля поразил ворота. Правда, на этот гол мы наработали – минутой раньше Сыч головой не попал в пустой угол, замыкая прострел слева.

Да, нам везло. Но чтобы обыграть победителей Лиги чемпионов (Камавинга вышел во втором тайме), чемпионов Италии и главных звезд Лиги 1, нужно еще большее везение. Весь второй тайм украинцы пытались организовать быстрый выпад и поймать Францию ​​на контратаке. Мешали офсайды. Французы после перерыва играли вяло и мало что создали.

В итоге ничья, которая ничего не дает Украине в плане турнирных перспектив. Молодежка финиширует второй в группе и будет играть в плей-офф. Среди потенциальных суперников: Словакия, Ирландия, Дания, Финляндия, Израиль, Чехия.

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