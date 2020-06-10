Челсі планує масову чистку на літо – відомо, хто входить до групи ризику

Челсі не буде обмежуватися лише підписаннями на вхід упродовж трансферного вікна.

Лондонський клуб готовий позбутися великої групи гравців, стверджує Guardian.

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Педро і Вілліан, найімовірніше, підуть вільними агентами. Також є ті, хто Лемпарду не потрібен і здатен принести гроші в бюджет. До групи ризику входять Емерсон, Батшуаї, Барклі та Алонсо. Якщо буде вигідна пропозиція, то продати можуть навіть Жоржінью.

Челсі вже оформив трансфер Зієша за 37 млн фунтів, близька угода щодо Вернера за 53 млн. У планах "синіх" залишаються Хаверц та Чілвел – це великі витрати, частину яких можна компенсувати продажем власних гравців.

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