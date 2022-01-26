Руководство АПЛ обнародовало новые нормы COVID-протокола, которые на днях вступят в силу.

За последние недели календарь элитного дивизиона Англии претерпел немало изменений. Более 20-ти поединков перенесли из-за вспышки COVID-19, а большинство из этих матчей до сих пор не сыграны.

Сегодня, 26 января, прошло заседание клубов АПЛ. Было принято решение о внесении изменений в ковид-протокол. Теперь клуб, который просит перенести матч из-за коронавируса, должен предоставить не менее 4-х положительных тестов. Это правило вступит в силу перед поединком Бернли – Уотфорд, который запланирован на 5 февраля, информирует официальный сайт Премьер-лиги.

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Протокол решили изменить после ряда спорных решений о переносе матчей. Неоднократно для отложения игр клубы подавали общий список футболистов с коронавирусом, травмами, дисквалификациями и включали игроков, отправившихся в сборные.

На днях было объявлено, что количество положительных случаев COVID-19 в Премьер-лиге уменьшается четвертую неделю подряд. Положительными оказались всего 16 тестов игроков и сотрудников клубов из 6221-го.

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