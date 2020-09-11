Полузащитник Челси Н'Голо Канте пока остается в лагере лондонцев.

Интер пытается подписать Н'Голо Канте, но пока не может ничем поразить Челси, сообщает The Guardian.

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Представители миланского клуба предложили "синим" обменять 29-летнего француза на одного из своих хавбеков – Марцело Брозовича или Кристиана Эриксена. В лагере лондонского клуба считают такой обмен неравноценным. Руководство Интера пока не решило, будет ли продолжать попытки подписать Н'Голо.

В прошлом сезоне АПЛ Канте провел 22 матча, в которых отметился тремя голами.

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