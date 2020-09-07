"Вы превратили нас в Кристал Пэлас для богатых": фанаты Челси разрывают соцсети реакцией на новую форму
Похоже, новые доспехи команды Лэмпарда пришлись по вкусу не всем.
Лондонский Челси на своем официальном сайте представил необычный третий комплект игровой формы на сезон-2020/21. Экипировка выполнена в ярко-красном и синем цветах. На футболке размещены вертикальные полосы. Отмечается, что шорты будут красные, а гетры – синие.
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Болельщики Челси остались не у восторге от такой окраски и поспешили выразить свое отношение к увиденному в социальных сетях.
"За что ?!", "Я знал, что форма будет такой, но все равно ее ненавижу", "Без сомнений, это наша худшая форма за последние 20 лет. Просто отвратительно", – в таком стиле раздается большинство комментариев. Есть среди них и оригинальные: "Вы превратили нас в Кристал Пэлас для богатых" или "Как можно купить Вернера, Зиеша, Хаверца и позволить им играть в этом?".
Напомним, в прошлом сезоне Челси занял в турнирной таблице АПЛ четвертое место и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов. Новый сезон чемпионата Англии стартует уже на этой неделе – в субботу, 12 сентября.