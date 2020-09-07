Лондонский Челси на своем официальном сайте представил необычный третий комплект игровой формы на сезон-2020/21. Экипировка выполнена в ярко-красном и синем цветах. На футболке размещены вертикальные полосы. Отмечается, что шорты будут красные, а гетры – синие.

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Болельщики Челси остались не у восторге от такой окраски и поспешили выразить свое отношение к увиденному в социальных сетях.

"За что ?!", "Я знал, что форма будет такой, но все равно ее ненавижу", "Без сомнений, это наша худшая форма за последние 20 лет. Просто отвратительно", – в таком стиле раздается большинство комментариев. Есть среди них и оригинальные: "Вы превратили нас в Кристал Пэлас для богатых" или "Как можно купить Вернера, Зиеша, Хаверца и позволить им играть в этом?".

Напомним, в прошлом сезоне Челси занял в турнирной таблице АПЛ четвертое место и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов. Новый сезон чемпионата Англии стартует уже на этой неделе – в субботу, 12 сентября.

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