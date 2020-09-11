Півзахисник Челсі Н'Голо Канте поки залишається у таборі лондонців.

Інтер намагається підписати Н'Голо Канте, але поки не може нічим вразити Челсі, повідомляє The Guardian.

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Представники міланського клубу запропонували "синім" обміняти 29-річного француза на одного зі своїх хавбеків – Марцело Брозовіча або Крістіана Еріксена. У таборі лондонського клубу вважають такий обмін нерівноцінним. Керівництво Інтера поки не вирішило, чи продовжуватиме спроби підписати Н'Голо.

У минулоіму сезоні АПЛ Канте провів 22 матчі, в яких відзначився трьома голами.

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